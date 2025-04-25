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Русская весна

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Западные СМИ указывают на растущее разочарование Трампа Зеленским

Западные СМИ указывают на растущее разочарование Трампа Зеленским

Ведущие западные СМИ пишут о критике президента США Дональда Трампа, с которой тот обрушился на Владимира Зеленского после его слов относительно Крыма, издания указывают на растущее разочарование Трампа и размышляют надо возможными последствиями.

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