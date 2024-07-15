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Кто похож на Ленина из современной несистемной оппозиции?

Кто похож на Ленина из современной несистемной оппозиции?

1. Ленин, конечно, жив, но из Мавзолея давно уже не выходит. А если бы выходил, то в 2012 он бы надел белую ленту, чтобы протестовать за американцев на Болотной, потом уехал бы за рубеж, активно писал бы в Твиттер с Фейсбуком и участвовал бы во всех иностранных конгрессах, строя планы по расчленению России.

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Комментарии
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Алексей Тан
У них только одно общее название.... ЭТО ИНОРОДЦЫ... а столетие назад... это были жители земель, &quot;постоянной оседлости&quot;... и у них много названий... чаще не литературных..... А на Ильича... наиболее похожи... &quot;Соловьёв&quot;- Рейхальтгауз.... При упоминании о Столыпине.... их начинает КЛИНИТЬ.
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