Кто похож на Ленина из современной несистемной оппозиции?

1. Ленин, конечно, жив, но из Мавзолея давно уже не выходит. А если бы выходил, то в 2012 он бы надел белую ленту, чтобы протестовать за американцев на Болотной, потом уехал бы за рубеж, активно писал бы в Твиттер с Фейсбуком и участвовал бы во всех иностранных конгрессах, строя планы по расчленению России.