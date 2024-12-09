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Политолог предупредил о риске для экономики США в случае ввода пошлин для БРИКС

Политолог предупредил о риске для экономики США в случае ввода пошлин для БРИКС

Основатель центра политической аналитики EMIR Research Раис Хуссин предупредил о риске раскола экономики США в случае решения избранного американского лидера Дональда Трампа ввести пошлины для стран БРИКС.

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