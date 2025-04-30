Законопроект о регулировании компьютерных игр в России предложено доработать

Роскомнадзор предложил доработать законопроект о регулировании компьютерных игр в России. По мнению руководителя ведомства Андрея Липова, маркировка игр – недостаточная мера, а воспитание и образование пользователей гораздо эффективнее запретов, в среду, 30 апреля 2025 года, "Известия".