Законопроект о регулировании компьютерных игр в России предложено доработать

Роскомнадзор предложил доработать законопроект о регулировании компьютерных игр в России. По мнению руководителя ведомства Андрея Липова, маркировка игр – недостаточная мера, а воспитание и образование пользователей гораздо эффективнее запретов, в среду, 30 апреля 2025 года, "Известия".
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