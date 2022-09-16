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Авиакомпании избавляются от пилотов

Авиакомпании избавляются от пилотов

Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) пожаловался в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) на участившиеся попытки авиакомпаний увольнять членов экипажей воздушных судов посредством проведения внеочередных летных проверок.

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