Авиакомпании избавляются от пилотов

Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) пожаловался в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) на участившиеся попытки авиакомпаний увольнять членов экипажей воздушных судов посредством проведения внеочередных летных проверок.
Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) пожаловался в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) на участившиеся попытки авиакомпаний увольнять членов экипажей воздушных судов посредством проведения внеочередных летных проверок.
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