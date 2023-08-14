Неспешный разговор

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Интересное интервью Дугласа Макгрегора о «глобалистских элитах» и Путине.

Интересное интервью Дугласа Макгрегора о «глобалистских элитах» и Путине.

Удивительно правдивые, смелые выводы позволил себе сделать экс-советник Трампа, полковник армии США Дуглас Макгрегор.

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Комментарии
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Evgenychz
&quot;Они наводнили наши страны неевропейцами с конкретной целью разбавить нас,&quot; &quot;И они хотят сделать это с Россией.&quot; В смысле ОНИ ХОТЯТ??? Они что ли УЖЕ завезли в Россию 14 миллиоов азиатов и 5 миллионов украинцев? Россию не ХОТЯТ разбавить другими народами, а УЖЕ разбавили. 19 миллионов пришлых - это 13% от всего населения России. И процесс только нарастает..
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