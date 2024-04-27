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«Опоздал, но лишь на восемь секунд». Писеев рассказал, как Путин посетил открытие ЧМ-2011 по фигурному катанию в Москве

Чемпионат мира проходил с 25 апреля по 1 мая 2011 года. «Владимир Владимирович Путин, который тогда был председателем правительства, в день начала турнира находился с рабочим визитом в Швеции.

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