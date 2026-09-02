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Вероника Степанова – норвежскому NRK о допуске россиян: «Я буду в некоторой степени довольна, когда восстановят в точности те же права, которые есть у Норвегии и Швеции»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам  Вероника Степанова в комментарии норвежскому изданию NRK высказалась о допуске россиян на соревнования.

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