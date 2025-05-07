В ГД рассказали о размере юбилейных выплат ветеранам к 80-летию Победы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Юбилейные выплаты в 55 и 80 тыс. рублей полагаются ветеранам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы, сообщила ТАСС член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия").
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