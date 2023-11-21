Начало Третьей мировой будущие историки свяжут с нынешним арабо-израильским конфликтом Дмитрий Родионов На фото: президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа налево) (Фото: Сергей Карпухин/ТАСС) Материал комментируют: Владимир Блинов Владимир Можегов Михаил Нейжмаков Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с понедельника возобновит «телефонную дипломатию» с мировыми лидерами по Газе, возможны переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил источник в администрации турецкого лидера.
Телефонная дипломатия: Путин и Эрдоган добиваются каждый своих целей
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
чОтА как-то сильно высоко оценивается конфликт.да простят меня те, кто внутри и полон страданий. тут о "... сейчас и здесь — на Ближнем Востоке — она ("новая конфигурация мiра"!) и выстраивается". никому не представляется, что палестинский конфликт в ряду перманентных конфликтов, выстраиваемых гегемоном в качестве препятствий для динамики мiрового развития? проще говоря, - ставят мiр на паузу. ибо сами в цугцванге со своей пирамидой глобальной власти. здесь "гегемон" не США, а те паразиты, которые "понад усе", в смысле глобальная мафия частного капитала. с Европой еще не закончили, а уже БВ полыхнул. кто следующий? не мiровая язва (ковид), так война, - всё одно к одному, - унасекомление с одновременным истреблением. "Протоколы..." можно оспаривать, но дела говорят однозначно - работа идёт по плану.
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