Телефонная дипломатия: Путин и Эрдоган добиваются каждый своих целей

СК

Сергей Ковалев

чОтА как-то сильно высоко оценивается конфликт.да простят меня те, кто внутри и полон страданий. тут о "... сейчас и здесь — на Ближнем Востоке — она ("новая конфигурация мiра"!) и выстраивается". никому не представляется, что палестинский конфликт в ряду перманентных конфликтов, выстраиваемых гегемоном в качестве препятствий для динамики мiрового развития? проще говоря, - ставят мiр на паузу. ибо сами в цугцванге со своей пирамидой глобальной власти. здесь "гегемон" не США, а те паразиты, которые "понад усе", в смысле глобальная мафия частного капитала. с Европой еще не закончили, а уже БВ полыхнул. кто следующий? не мiровая язва (ковид), так война, - всё одно к одному, - унасекомление с одновременным истреблением. "Протоколы..." можно оспаривать, но дела говорят однозначно - работа идёт по плану.