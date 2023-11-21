БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Хироников
    Просто злобные подштанники Нуланд. Грязные и вонючие. С такими нужно быть осторожными. Они заразные.Старый враг Росси...
  • Михаил Пантюхин
    Эти 200 ракет отправленные в бандерстан будут последним проституционным прогибом перед пиндостаном!!! Армяне образумь...Пашинян – самый х...
  • Ната
    О, ливерная колбаса возбудилась!Шольц предлагает ...

Телефонная дипломатия: Путин и Эрдоган добиваются каждый своих целей

Телефонная дипломатия: Путин и Эрдоган добиваются каждый своих целей

Начало Третьей мировой будущие историки свяжут с нынешним арабо-израильским конфликтом Дмитрий Родионов На фото: президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа налево) (Фото: Сергей Карпухин/ТАСС) Материал комментируют: Владимир Блинов Владимир Можегов Михаил Нейжмаков Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с понедельника возобновит «телефонную дипломатию» с мировыми лидерами по Газе, возможны переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Ковалев
чОтА как-то сильно высоко оценивается конфликт.да простят меня те, кто внутри и полон страданий. тут о &quot;... сейчас и здесь — на Ближнем Востоке — она (&quot;новая конфигурация мiра&quot;!) и выстраивается&quot;. никому не представляется, что палестинский конфликт в ряду перманентных конфликтов, выстраиваемых гегемоном в качестве препятствий для динамики мiрового развития? проще говоря, - ставят мiр на паузу. ибо сами в цугцванге со своей пирамидой глобальной власти. здесь &quot;гегемон&quot; не США, а те паразиты, которые &quot;понад усе&quot;, в смысле глобальная мафия частного капитала. с Европой еще не закончили, а уже БВ полыхнул. кто следующий? не мiровая язва (ковид), так война, - всё одно к одному, - унасекомление с одновременным истреблением. &quot;Протоколы...&quot; можно оспаривать, но дела говорят однозначно - работа идёт по плану.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх