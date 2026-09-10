В Ноябрьске ночью из канализации извлекли три тонны тряпок и салфеток

Ночью 10 сентября на главной канализационной насосной станции Ноябрьска одновременно вышли из строя два насоса, что поставило под угрозу работу всей системы водоотведения города.
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