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Красный Север

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В Ноябрьске ночью из канализации извлекли три тонны тряпок и салфеток

В Ноябрьске ночью из канализации извлекли три тонны тряпок и салфеток

Ночью 10 сентября на главной канализационной насосной станции Ноябрьска одновременно вышли из строя два насоса, что поставило под угрозу работу всей системы водоотведения города.

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