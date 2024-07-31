США приостановили выделение помощи Грузии из-за закона об иноагентах

ВАШИНГТОН, 31 июля, ФедералПресс. Власти Соединенных Штатов решили приостановить выделение помощи Грузии в связи с принятием ее правительством закона об иноагентах, сообщил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен.
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