"Это критическая точка": Залужный раскрыл потери ВСУ убитыми

АЛ

Александр Лагуткин

Да охренеть! По подсчетам нашего командования бандеровцы только в Курской за полгода потеряли уже больше 60-ти тысяч своих боевиков. У них кладбища многокилометровые. С дронов смотреть - жуть берет! За горизонт, сколько глаз хватает, могилы с флагами. Остатки мужиков, как бродячих собак, на улицах отлавливают. Детей собрались на "мясо" отправлять... Но у Залужного сидя в Лондоне своя арифметика, - до последнего хохла.