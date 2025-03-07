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"Это критическая точка": Залужный раскрыл потери ВСУ убитыми

"Это критическая точка": Залужный раскрыл потери ВСУ убитыми

Бывший главнокомандующий украинской армией рассказал, сколько страна потеряла убитыми и ранеными за время конфликта.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Да охренеть!  По подсчетам нашего командования бандеровцы только в Курской за полгода потеряли уже больше 60-ти тысяч своих боевиков.   У них кладбища многокилометровые. С дронов смотреть - жуть берет! За горизонт, сколько глаз хватает,  могилы с флагами.  Остатки мужиков,  как бродячих собак, на улицах отлавливают.  Детей собрались на &quot;мясо&quot; отправлять...   Но у Залужного сидя в Лондоне своя арифметика, - до последнего хохла.
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