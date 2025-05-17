Акустическая революция: как японские учёные хотят победить ожирение с помощью звука Ирина ВальковаПока диетологи всего мира продолжают спорить о пользе кето-диеты и интервального голодания, в Японии учёные из Киотского университета делают ставку на… звук.
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