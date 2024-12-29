Дания объявляет войну России, та бьёт "Орешником": "Прощальный подарок" Байдена грозит катастрофой для Европы

Уходящий президент США Джо Байден готовит "прощальный подарок" России, который обернётся катастрофой для Европы.
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