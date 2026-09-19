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Спорт Уик-Энд

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Эксперт заявил, что «Зениту» в некоторых матчах откровенно повезло, и назвал игрока, уход которого стал потерей

Эксперт заявил, что «Зениту» в некоторых матчах откровенно повезло, и назвал игрока, уход которого стал потерей

Футбольный эксперт Максим Деменко подвел итоги первого отрезка РПЛ. - Среди тройки ближайших преследователей, кто больше всего понравился по игре? - Выделю «Спартак».

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