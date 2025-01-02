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Роспотребнадзор предупредил о гриппе с тяжелыми осложнениями, с пневмонией

Роспотребнадзор предупредил о гриппе с тяжелыми осложнениями, с пневмонией

Роспотребнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) предупредил о наблюдаемом в России росте заболеваемости инфекциями дыхательных путей и гриппом с осложнениями.

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