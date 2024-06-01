Обнаруженные под Новороссийском обломки БПЛА будут обезврежены

Обломки украинского беспилотника, участвовавшего в налете на Краснодарский край 31 мая, найдены в станице Раевской под Новороссийском и будут обезврежены, сообщил городской муниципальный центр управления в своем Telegram-канале.
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