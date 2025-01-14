Новосибирский клуб по мини-футболу «Сибиряк» оштрафован за расизм на матче

Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал на 500 тысяч рублей мини-футбольный клуб «Сибиряк» за неподобающие поведение болельщиков, также РФС обязал новосибирских спортсменов провести три матча без зрителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии