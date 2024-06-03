Художник Никас Сафронов завещал государству пентхаус за ₽7 млрд

Художник Никас Сафронов принял решение завещать свой роскошный трехэтажный пентхаус государству. Стоимость недвижимости, расположенной в Брюсовом переулке в центре Москвы, оценивается в семь миллиардов рублей.
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