В США предположили условия сделки Трампа с Россией о мире на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину возобновление российско-американского сотрудничества в космической сфере в обмен на заключение мира между Москвой и Киевом.
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