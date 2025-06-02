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Царьград

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"Хрюкостяг" сменился на "Моржовый". "Станция судного дня" всю ночь подавала сигналы: "Ничего хорошего"

"Хрюкостяг" сменился на "Моржовый". "Станция судного дня" всю ночь подавала сигналы: "Ничего хорошего"

УВб-76, она же "Жужжалка" и "Станция судного дня", в первый день лета на фоне беспрецедентной атаки на тыл России подала необычно большое количество зашифрованных сообщений.

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