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FT: интервью Залужного о ситуации на фронте вызвало беспокойство на Западе

FT: интервью Залужного о ситуации на фронте вызвало беспокойство на Западе

Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency Некоторые из западных лидеров звонили в Киев после интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о ситуации на фронте, сообщили в газете Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника.

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