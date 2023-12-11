FT: интервью Залужного о ситуации на фронте вызвало беспокойство на Западе

Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency Некоторые из западных лидеров звонили в Киев после интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о ситуации на фронте, сообщили в газете Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника.