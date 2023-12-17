Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЭМИЛЬ ВАТМ
    Идиот, где я сказал, что у меня всё упирается в деньги, приведи конкретно то место из моих коментариев, или признайся...Сказал прямо в ли...
  • ЭМИЛЬ ВАТМ
    Ты просто дегенерат, не знающий историю, ну чтож, для дегенератов, навроде тебя, специално разъясню, 1) Израиль никог...Сказал прямо в ли...
  • Так будет
    и на улице тоже запретить курить! обустроить загоны для курящих с мощной вентиляцией (по примеру Филиппин) по всей Ро...Мужчина после зам...

Баттл-рэперы хотят шмякнуть в живот беременной русской девушки и возвышают оскальпирование парня в Электростали. Доколе терпеть?

Баттл-рэперы хотят шмякнуть в живот беременной русской девушки и возвышают оскальпирование парня в Электростали. Доколе терпеть?

Avia.pro - Новости Расскажу вам историю, которая произошла на баттл-рэпе в Электростали Московской области, где некоторые исполнители, очевидно, решили, что удивлять аудиторию можно только за счет оскорбительных и шокирующих заявлений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх