Аппарат LINK столкнулся с проблемами ориентации перед подъемом телескопа Swift

Первый частный космический аппарат LINK компании Katalyst Space, нанятый NASA для подъема научного телескопа Neil Gehrels Swift Observatory на более высокую орбиту, столкнулся с отказом двух из трех маховиков системы ориентации.
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