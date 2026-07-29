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Регионы России

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Аппарат LINK столкнулся с проблемами ориентации перед подъемом телескопа Swift

Аппарат LINK столкнулся с проблемами ориентации перед подъемом телескопа Swift

Первый частный космический аппарат LINK компании Katalyst Space, нанятый NASA для подъема научного телескопа Neil Gehrels Swift Observatory на более высокую орбиту, столкнулся с отказом двух из трех маховиков системы ориентации.

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