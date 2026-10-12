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The Eurasia Daily news agency

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"Kid" Kunashir is growing up: Russia and Japan can acquire a land border

"Kid" Kunashir is growing up: Russia and Japan can acquire a land border

Experts do not rule out the appearance of a land Russian-Japanese border in a few years. The point is the growth of Kunashira Island (the southernmost in the Great Kuril Ridge), which has already increased towards Hokkaido by almost half a kilometer.

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