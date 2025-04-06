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Глава «Локо» Нагорных: «Мы не ставим задачу, чтобы только воспитанники академии были в команде. Хотим развивать перспективных российских игроков»

– Вы говорили в интервью о костяке «Локо» – россияне плюс свои воспитанники. Насколько применима к борьбе за титул давняя мечта Галицкого – об 11 воспитанниках? – Сергей Николаевич действительно мечтал и продолжает мечтать о том, чтобы академия, которую он построил, давала хороший результат.

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