Глава «Локо» Нагорных: «Мы не ставим задачу, чтобы только воспитанники академии были в команде. Хотим развивать перспективных российских игроков»

– Вы говорили в интервью о костяке «Локо» – россияне плюс свои воспитанники. Насколько применима к борьбе за титул давняя мечта Галицкого – об 11 воспитанниках? – Сергей Николаевич действительно мечтал и продолжает мечтать о том, чтобы академия, которую он построил, давала хороший результат.