Калужская область получила 44 миллиарда рублей на развитие промышленности

С 2021 года по сентябрь 2024 года Калужская область получила порядка 44 миллиардов рублей в рамках государственных программ Минпромторга России, направленных на поддержку промышленных предприятий региона.
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