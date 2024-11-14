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Бизнес журнал. Центр

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Калужская область получила 44 миллиарда рублей на развитие промышленности

Калужская область получила 44 миллиарда рублей на развитие промышленности

С 2021 года по сентябрь 2024 года Калужская область получила порядка 44 миллиардов рублей в рамках государственных программ Минпромторга России, направленных на поддержку промышленных предприятий региона.

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