Слово и дело

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Superjob: россияне выбрали из киногероев Жеглова и Штирлица на пост начальника

Superjob: россияне выбрали из киногероев Жеглова и Штирлица на пост начальника

Жители России выбрали Глеба Жеглова и Макса Отто фон Штирлица на пост начальника, если бы эту должность могли занять герои из фильмов и сериалов.

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