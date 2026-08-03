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FiNE NEWS

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Сенатор Рубио сообщил о поручении Трампа активизировать переговоры между Россией и Украиной

Сенатор США Марко Рубио сообщил, что бывший президент Дональд Трамп поручил ему и другим американским переговорщикам активизировать усилия по возобновлению переговоров между Россией и Украиной в ближайшие недели.

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