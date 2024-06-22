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Военное обозрение

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Der Spiegel: Минобороны ФРГ планирует приобрести к 2030 году более 100 танков Leopard 2A8

Der Spiegel: Минобороны ФРГ планирует приобрести к 2030 году более 100 танков Leopard 2A8

105 новейших танков Leopard 2A8 должны пополнить бронетанковые силы бундесвера к 2030 году, пишет немецкое издание.

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