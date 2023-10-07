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    ванятка ещё и концетратором был...Продукты. Продукт...

Мы снижаем уровень холестерина.

Мы снижаем уровень холестерина.

У многих слово "Холестерин" дрожь вызывает. Еще бы, он ведь может принести столько неприятностей! Так ли все страшно на самом деле?Несмотря на вред холестерина, можно с уверенностью сказать, что это вещество необходимо организму.

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