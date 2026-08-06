Риелтор: новые нормы парковки могут повысить цены на новостройки

В Москве повысили требования к числу парковочных мест в новых жилых комплексах. Теперь их количество будет зависеть от площади квартир: чем просторнее жильё, тем больше мест должен предусмотреть застройщик.
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