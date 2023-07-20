Балтика может стать вторым после черноморского бассейна крупнейшим центром по перевалке зерна

Балтийское море может стать вторым после Черноморского бассейна центром перевалки зерна. Если все заявленные проекты по строительству зерновых терминалов будут реализованы, то уже через несколько лет из балтийских портов можно будет транспортировать до 25 млн тонн зерна в год — почти половину сегодняшнего зернового экспорта.
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