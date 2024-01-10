В ХМАО «оживший» аккаунт покойного мэра взбудоражил жителей. Скрин

Публикация в аккаунте покойного мэра Мегиона Олега Дейнеки взбудоражила жителей. Сразу после новогодних праздников на странице градоначальника «Вконтакте» впервые за полгода появился пост «Помним, скорбим».
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