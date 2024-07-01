Томатный взрыв: опрыскайте кусты в июне этим раствором для обильного плодоношения — предотвратите пустоцветы Сергеева ТатьянаВ период цветения томатов существуют методы, которые помогают стимулировать растения к формированию большего количества плодов.
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