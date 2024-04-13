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По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта

По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта

По Крымскому мосту возобновили движение автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

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