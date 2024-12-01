Российские военные помолились в разрушенном ВСУ храме в Песках

Служение в разрушенном украинскими боевиками храме провели военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, 1 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.
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