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Клуб военачальников: скончался бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов

Клуб военачальников: скончался бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов

Бывший первый заместитель министра обороны России, генерал армии Игорь Пузанов скончался в 76 лет. Об этом сообщила пресс-служба Клуба военачальников РФ, в котором состоял высокопоставленный военнослужащий.

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