У армии Израиля украли оружие. ВС РФ «оглушили» финских моряков

Еще до начала полномасштабной операции ЦАХАЛ против ливанского движения «Хезболла», планируемой Тель-Авивом в ближайшие четыре-шесть недель, правоохранительные органы Израиля оказались в затруднительном положении.
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