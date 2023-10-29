Вызовы и возможности недели с 30 октября по 5 ноября согласно Таро-прогнозу Алёна ЮрьеваТаро-прогноз на неделю с 30 октября по 5 ноября 2023 года предвещает интересный и насыщенный период для каждого знака зодиака.
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