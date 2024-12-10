В Петербурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в реабилитации нацизма

Он оставил противозаконный комментарий в социальной сети Следственный отдел по Пушкинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.