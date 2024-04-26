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Финляндия предложила перевернуть санкции с ног на голову: новые правила экспорта в Россию

Новый глава таможни Финляндии, Сами Ракшит, предложил новый подход к санкциям в отношении России. Он высказал идею экспортировать в Россию только товары, на которые было выдано отдельное разрешение, вместо того чтобы разрешать все, кроме запрещенного.

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