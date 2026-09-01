Аллигатор напал на американца, когда тот прятался в болоте от полиции

В США мужчина решил спрятаться в болоте от полиции, но там на него напал крокодил, пишет NDTV.Инцидент произошел после того, как полиция штата получила сообщения об автомобиле марки Toyota, который опасно двигался по трассе.
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