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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» пошел навстречу Мостовому, отпустив игрока. Летом он станет свободным агентом

«Зенит» пошел навстречу Мостовому, отпустив игрока. Летом он станет свободным агентом

«Зенит» принял окончательное решение по будущему Андрея Мостового пойдя навстречу игроку и согласившись отпустить его в «Локомотив» на правах аренды, подтверждает сообщения инсайдеров канал «вЗените».

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