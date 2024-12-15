Забайкалье вошло в число экологически проблемных регионов

Экология в Забайкалье оставляет желать лучшего. Это следует из первого экологического рейтинга регионов России, который был представлен председателем комитета Госдумы по экологии Дмитрием Кобылкиным, пишет ТАСС.
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