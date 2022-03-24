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«Американцы верят, что каждая русская семья пьет водку на ужин». Футболистка Мягкова о стереотипах

23-летняя футболистка Алина Мягкова рассказала о жизни в США, где она училась в университете. В настоящее время россиянка выступает за «Верону».

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