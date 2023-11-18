Головы украинских нацистов после окончания войны - главное условие России

Сергей и кто же их отдаст?? своих врагов за бугром достать некому- давай им еще этих... стыдоба...

Nikolay Stepanov Вы выразили и мои мысли. В Ютубе есть видео казни бандеровцев на киевской площади в 1946 г. под аплодисменты зрителей.