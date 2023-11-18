Главная причина лояльности Зеленского и его шайки Трампу - Коломойский. Этот основной держатель компромата на демократов и лично семейство Байдена очень хочет избавиться от назойливого американского преследования.
Головы украинских нацистов после окончания войны - главное условие России
Комментарии
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Сергей
и кто же их отдаст?? своих врагов за бугром достать некому- давай им еще этих... стыдоба...
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5 час.
Nikolay Stepanov
Вы выразили и мои мысли. В Ютубе есть видео казни бандеровцев на киевской площади в 1946 г. под аплодисменты зрителей.
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2 час.
Alex Nемо
Кому нужны их головы? Только целиком, чтобы было на что петлю накидывать, при публичном развешивании на площадях после суда! А уж за шею или ноги - то как суд решит. Помните Муссолини?
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1 час.
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