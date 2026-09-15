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Царьград

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Маржа НПЗ в III квартале может стать максимальной с начала года

Маржа НПЗ в III квартале может стать максимальной с начала года

Доходность нефтепереработки в третьем квартале 2026 года может выйти на максимальный уровень с начала года, следует из расчетов «Эйлера».

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