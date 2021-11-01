На Украине предрекли капитуляцию страны после встречи Путина и Зеленского

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов предрек, что потенциальная встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией страны.
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов предрек, что потенциальная встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией страны.
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